La « Reine de Noël » Mariah Carey chante son méga succès des Fêtes au Beacon Theater de New York, en décembre 2014, à l’occasion du 20 e anniversaire de All I Want for Christmas Is You.

Qui dit Noël dit musique du temps des Fêtes. Jingle Bells, Let It Snow et surtout… All I Want for Christmas Is You. Comme chaque année à l’approche du mois de décembre, le mégasuccès de Mariah Carey vient de réintégrer le top 100 du Billboard. Ce classique moderne, paru il y a 26 ans, est devenu un incontournable de Noël. Voici pourquoi.

Marissa Groguhé

La Presse

Un jeune classique

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Décembre est à nos portes. Dans les centres commerciaux et dans les maisonnées les plus enthousiastes, on fait déjà jouer sa liste de lecture de Noël. Parmi les classiques, datant souvent de plusieurs dizaines d’années, une chanson aux sonorités bien plus contemporaines, qui commence par de familiers sons de carillons, suivis de la voix a capella d’une jeune Mariah Carey : All I Want for Christmas Is You. Sortie en 1994 sur l’album Merry Christmas, elle est aujourd’hui encore pour beaucoup un classique de cette période de l’année, le morceau de Noël par excellence. Et pour preuve, il s’agit de la chanson de Noël d’une interprète féminine la plus vendue et l’un des simples les plus vendus de tous les temps. « Elle retourne chaque année dans le top 100 du Billboard, c’est un phénomène assez incroyable », constate Ons Barnat, ethnomusicologue et professeur au département de musique de l’UQAM.

L’amour bien chanté

Le « riff de piano boogie-woogie », les cloches « qui nous rattachent à Noël », les harmonies, les arrangements, la structure mélodique complexe et accrocheuse… All I Want for Christmas Is You ne manque pas d’éléments qui justifient son succès, constate Ons Barnat. Et si la plupart des plus grandes chansons populaires ont une chose en commun, c’est bien le thème de l’amour. All I Want for Christmas Is You est une chanson de Noël, oui, mais c’est aussi une chanson qui parle de l’être aimé. « Le thème est accrocheur en lui-même, dit l’expert. On n’est pas dans les thèmes habituels des chansons de Noël. » Cerise sur le gâteau : ces paroles sont interprétées par une Mariah Carey au sommet de sa maîtrise vocale. « C’est une chanteuse exceptionnelle et sa performance est incroyable. »

Une production de grande qualité

IMAGE TIRÉE DE YOUTUBE Mariah Carey et Walter Afanasieff

All I Want for Christmas Is You tire également avantage d’un excellent travail de production. Mariah Carey a coécrit et coproduit sa chanson, comme beaucoup de ses succès, avec Walter Afanasieff (parmi les plus grands morceaux qu’il a produits, My Heart Will Go On, qui lui a valu un prix Grammy). All I Want for Christmas Is You était l’une des quelques chansons originales de l’album Merry Christmas, parmi des reprises de classiques de Noël. Aucune pièce n’a eu le même succès. « C’est une chanson de Noël intemporelle, mais festive. Elle sort du carcan de la chanson [traditionnelle], religieuse. C’est plus dynamique », explique Ons Barnat. Le travail sonore sur le morceau est « assez exceptionnel », note le professeur. « La fin des années 80 et le début des années 90 marquent la quintessence de la qualité sonore, dit-il. On sort de l’analogique, on rentre dans le numérique, mais on est dans un entre-deux. On arrive à un pic. » Grâce à sa production, le morceau possède « une qualité intemporelle qui explique qu’il n’a pas vieilli ».

Noël se vend bien

S’il ne manque pas d’albums de Noël récents, de chansons originales ou de reprises, aucun artiste n’a pu reproduire ce que Mariah Carey a accompli. « Elle est devenue l’égérie de Noël et l’est encore, même 25 ans plus tard, note Ons Barnat. C’est qu’avec Noël, stratégiquement, commercialement, il y a un potentiel énorme. Noël revient chaque année. Mais il n’y a pas beaucoup d’artistes qui osent le faire. » Mariah Carey et son équipe de l’époque « ont vu le potentiel commercial et artistique d’un album de Noël ». Alors que les chansons du temps de Fêtes s’avèrent insupportables pour certains, surtout lorsqu’elles sont jouées à répétition dès novembre, la plupart des musiciens gardent une distance sécuritaire avec tout ce qui touche l’esprit de Noël, ajoute le professeur. Or, cette magie du temps des Fêtes, « un peu cheesy », Mariah Carey l’incarne parfaitement. « Ça allait beaucoup avec sa personnalité artistique, bienveillante et positive, dit le musicologue. C’est une thématique qui marchait pour elle. Pas n’importe qui aurait pu faire ça. » La décision fut payante. Mariah Carey, déjà très appréciée à l’époque, a beaucoup gagné en popularité à la sortie de All I Want for Christmas Is You. Et en 2017, la chanteuse avait gagné plus de 60 millions de dollars grâce à cette unique chanson depuis sa parution.

L’effet boule de neige

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT Bill Nighy dans Love Actually

Après son succès initial, la chanson a trouvé une nouvelle jeunesse à la sortie du très populaire film de Noël Love Actually, en 2003. « Ce qu’on voit encore aujourd’hui, ça vient du buzz qu’on a fait de ce film, auquel beaucoup de gens associent la chanson », note Ons Barnat. All I Want For Christmas Is You est aujourd’hui le titre de Noël le plus joué sur Spotify. La veille de Noël, en 2018, la chanson a été la plus jouée en 24 heures dans l’histoire de la plateforme, avec 10,8 millions d’écoutes. L’année suivante, pour la première fois, à l’occasion de son 25e anniversaire, la chanson a atteint le sommet du classement Billboard. L’engouement du quart de siècle célébré en grand par Mariah Carey (qui a même fait paraître un nouveau vidéoclip à l’occasion) n’y est certainement pas pour rien. Mais cela semble également signifier que le morceau gagne encore et toujours en popularité. « Il s’agit d’un phénomène courant dans la musique de masse où une chanson devient tellement populaire que par sa popularité, elle acquiert de la notoriété », explique Ons Barnat. Par un « effet boule de neige », plus All I Want for Christmas Is You est mise de l’avant comme étant un classique, plus elle devient populaire, plus elle gagne en renommée.

Mariah Carey, mère Noël des temps modernes

Le culte de All I Want for Christmas Is You est également bien alimenté par Mariah Carey elle-même, qui ne manque pas une occasion de ramener sa chanson-phare à l’avant-scène. En 2013, elle a ressorti la pièce, cette fois en duo avec Justin Bieber. Elle l’a interprétée durant ses tournées au fil des ans, mais aussi lors d’apparitions télévisées diverses. Apple TV+ a annoncé la semaine dernière qu’elle présenterait le 4 décembre l’évènement Magical Christmas Special, mettant en vedette Mariah Carey. La « Reine de Noël » prendra part à cet évènement auquel participeront Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg et plusieurs autres. Mariah Carey et Noël ne font qu’un. Dans la culture populaire, il est désormais impossible de les dissocier. Comme elle en a fait sa tradition, la diva a partagé le 1er novembre dernier une courte vidéo signalant le début de la saison des Fêtes (selon elle). Dès qu’Halloween se termine, place à Noël. Sous sa publication, vedettes et admirateurs ont proclamé que le temps des Fêtes pouvait officiellement débuter, maintenant que la diva avait donné le coup d’envoi.