La famille de George Harrison souligne les 50 ans d’All Things Must Pass

C’est le 27 novembre 1970 que George Harrison a lancé son triple album All Things Must Pass, premier disque solo d’un ex-Beatle dévoilé après la dissolution du Fab Four. Aujourd’hui, la famille du défunt guitariste souligne les 50 ans de l’œuvre avec un nouveau mixage de la pièce-titre du disque, première étape d’un projet commémoratif plus ambitieux.