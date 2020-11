En temps de confinement, nous sommes tous à la recherche de contenus pour nous informer ou pour nous changer les idées. Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour.

Nathalie Collard

La Presse

À la racine de l’arbre

Depuis le début de la pandémie, le mont Royal est littéralement envahi par les marcheurs qui vont s’y délier les jambes et prendre un bain de nature, un des plaisirs gratuits qu’il nous reste. L’organisme Portrait sonore – qui se spécialise dans la promenade documentaire – propose une balado qui nous accompagne dans notre visite de la montagne. On part à la découverte des différentes essences d’arbres, des oiseaux et des mammifères qui y vivent. On rencontre aussi les gens qui y travaillent. Et on se familiarise avec la vision que le concepteur, Frederick Law Olmsted, avait de ce grand parc urbain. Plus de deux heures de contenu riche et super intéressant.

> Écoutez l’émission balado

Les couilles sur la table

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET BINGE.COM Les couilles sur la table

Le magazine Les Inrocks vient de publier un grand dossier consacré aux balados et Les couilles sur la table y est présentée comme « le podcast qui va rendre fous les masculinistes ». Au micro : la journaliste Victoire Tuaillon qui, entourée d’invités et d’experts, déconstruit les nombreux mythes qui ont construit la masculinité : patriarcat, capitalisme, paternité, alimentation… les angles sont multiples. La prémisse : on ne naît pas homme, on le devient. Tiens, tiens… À faire écouter aux mecs, ceux de Jacques Davidts et les autres.

> Écoutez l’émission balado

Uncover : Escaping Nxium

IMAGE FOURNIE PAR CBC Uncover : Escaping Nxium

Le verdict est tombé la semaine dernière pour Keith Raniere, le gourou à la tête de la secte Nxium : 120 ans de prison. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette secte qui est en fait un réseau d’esclaves sexuelles dont la plus jeune était âgée de 15 ans, on peut écouter l’excellente série produite par la CBC en 2018. Dans la deuxième saison, le documentariste Josh Bloch s’entretient entre autres avec une ancienne adepte ainsi qu’avec les avocats de Raniere, et explique comment certaines personnes ont été leurrées par le gourou. Une plongée vraiment fascinante dans un monde très, très glauque.

> Écoutez l’émission balado (en anglais)

Laissez-nous raconter : L’histoire crochie

IMAGE FOURNIE PAR RADIO-CANADA Laissez-nous raconter : L’histoire crochie

Cette balado de Karine Lanoie-Brien et Brad Gros-Louis, narrée par la poète innue Marie-André Gill, vient de remporter le prix du « meilleur podcast francophone » au Paris Podcast Festival. En 11 épisodes, on revisite l’histoire « officielle », du point de vue autochtone cette fois. Chaque épisode déconstruit un mot – indien, sauvage, obéir, découverte. À partir de ces mots, c’est la version « blanche » de l’histoire qu’on déconstruit. Une série de balados importante et incontournable.

> Écoutez l’émission balado