L’Odessa de Bobby Bazini

Il en a obtenu des Air Miles, Bobby Bazini, depuis qu’il a pris l’avion pour la première fois à l’âge de 19 ans, sur les ailes de sa pièce I Wonder. Avec son quatrième album studio, Move Away, il fait le bilan d’une carrière qui a décollé il y a 10 ans et qui l’a mené aux quatre coins du monde avec son amoureuse, Odessa.