On a vu Taylor Swift grandir et évoluer depuis son premier essai homonyme paru en 2006 – il y a 14 ans ! La musicienne qui a aujourd’hui 30 ans, pour qui la pop assumée a succédé au fil des ans au country des débuts, sort un album-surprise – son huitième – beaucoup plus brut. Folklore est un disque indie folk pop qui porte bien son nom. Il n’échappe pas aux instincts (parfois trop) sirupeux de Taylor Swift et on y retrouve sa griffe si distincte, mais il démontre tout le chemin parcouru par la chanteuse, plus ancrée, mûre, habile et efficace que jamais.

Marissa Groguhé

La Presse

Les premières pièces de l’album, avec the 1, cardigan et the last great american dynasty, ne nous dépaysent pas, mais annoncent que Folklore sera bien différent de ses trois prédécesseurs, très convenus et formatés dans un moule pop en manque d’originalité.

Puis vient exile : le piano, la voix somptueuse de Bon Iver, de sublimes paroles racontant la fin de l’amour que l’on voit venir, comme un film que l’on a déjà vu et dont on connaît le dénouement. Ce titre est un des meilleurs du disque et l’album prend ensuite un nouveau ton.

Folklore, long de 16 chansons sur sa version standard (17 sur l’édition Deluxe), tente l’interprétation moderne de ce folk traditionnel américain. On y reprend certains codes, tout en y ajoutant la touche Swift : une pointe de pop, sa façon bien à elle d’interpréter ses mots, le timbre de sa voix, la rythmique de son élocution – cette tendance à faire rentrer plus de syllabes qu’il n’en faut dans une ligne ou de presque parler, plutôt que de chanter, certains vers. La guitare est omniprésente. Un air d’harmonica vient même appuyer le picking acoustique dans betty.

La bonne nouvelle, c’est que ça ne semble pas forcé. Au contraire, on a l’impression que Taylor Swift a trouvé le ton qui lui convient désormais le mieux grâce à cet ensemble de chansons enregistrées en confinement. Comme si les 14 dernières années avaient mené à cette très jolie réalisation, complète, mûre.

La gamine aux bouclettes et aux joues roses a grandi. Elle a voulu démontrer dans ses dernières parutions que son côté romantique ne l’empêchait pas d’être une femme forte. Celle qui est plutôt discrète dans sa présence médiatique a l’habitude de raconter sa vie et ses états d’âme dans ses chansons plutôt qu’en entrevue. C’est par des vers et des accords que Taylor Swift s’exprime. Cette fois, plutôt que de ne parler que d’elle, l’auteure nous raconte de façon très imagée des histoires qu’elle a imaginées, dont elle a entendu parler ou qu’on lui a directement racontées. Elle tente de créer son propre folklore.

Son écriture est sa grande force. Si l’encre de sa jolie plume s’était quelque peu diluée dans le flot pop, on trouve dans Folklore quelques-uns de ses plus beaux textes, majoritairement composés avec l’aide précieuse d’Aaron Dessner de The National (également producteur).

Moins affirmatif, Folklore est plus contemplatif. Comme elle l’a toujours fait, Swift lave aussi son linge sale dans certaines chansons (la pièce mad woman, par exemple, fait clairement référence au conflit l’opposant au producteur Scooter Braun), on la reconnaît bien là.



D’ailleurs, ceux qui n’ont jamais trop apprécié la musique de Taylor Swift ne doivent pas s’attendre à une volte-face qui les ferait tout à coup raffoler de ses refrains. Folklore est un aboutissement et peut-être sa meilleure réalisation. Mais ça reste indéniablement du Taylor Swift.

Indie folk pop

Folklore

Taylor Swift

Republic Records/Universal Music Canada

★★★★