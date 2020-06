L’auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright a dévoilé deux nouvelles chansons pour le magazine Rolling Stone.

L’artiste ayant grandi à Montréal a participé à la série In My Room du magazine américain, dans laquelle des artistes se prêtent au jeu et interprètent des pièces de leur demeure, en confinement.

Seul avec sa guitare acoustique, Rufus Wainwright a joué les chansons Only the People That Love et Peaceful Afternoon.

Son album Unfollow the Rules, qui devait voir le jour le 24 avril dernier, sortira finalement le 10 juillet prochain.

