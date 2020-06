Il y a quelque chose de réconfortant chez Norah Jones : sa voix un brin voilée, son calme, la délicatesse avec laquelle elle laisse danser ses doigts sur son piano. Son univers musical aussi a quelque chose de rassurant : un peu de soul, un peu de blues, une dose d’Americana et différentes teintes de jazz, rien pour choquer l’oreille. Elle ne sort pas — ou rarement — du cadre, Norah Jones.

Alexandre Vigneault

La Presse

Pick Me Up Off the Floor ne déroge pas à la manière tamisée de la chanteuse, qui est toute seule à la réalisation (sauf pour ses deux chansons avec Jeff Tweedy de Wilco). How I Weep mène l’auditeur en terrain archi-connu : chant mélancolique, mélodies enveloppantes, finesse d’ensemble. Heartbroken Day After est taillée dans la même pierre, bien que l’emballage soit plus près de l’Americana pleureur (magnifique lap-steel de Dan Lead).

Ici et là, sur des chansons comme Flame Twin (où la chanteuse a plus de chien) ou Hurts To Be Alone (assez pop), Norah Jones brise un peu le moule qu’elle s’est fabriqué. Jamais autant que sur Just a Little Bit, parue l’an dernier sur Begin Again, mais assez pour titiller l’oreille, inviter à goûter les subtilités de son jeu au piano et à apprécier l’entente entre ses musiciens (dont le réputé Brian Blade) et elle.

Il y a du savoir-faire sur Pick me Up Off the Floor. De la perfection, oserait-on dire, dans cette recherche d’équilibre entre le classicisme et une approche un peu plus moderne. Et il faudrait être bien malhonnête pour ne pas reconnaître la grande musicalité de cette artiste et de son trio.

Or, ça ne suffit pas.

Norah Jones, malgré toute sa finesse et ses grandes qualités, offre ici un disque somme toute linéaire, sans grand charisme. Un album qu’on peut savourer si on lui prête vraiment attention, mais qui, sinon, ne s’impose pas de lui-même et reste dans le spectre de la musique d’ambiance de bonne tenue.

★★★

Pop/jazz/folk. Pick Me Up Off the Floor. Norah Jones. Blue Note Records/Universal.

