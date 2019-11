PHOTO SCOTT AUDETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Sir Paul McCartney fera partie de la programmation de la 50e édition du festival Glastonbury, l’été prochain en Angleterre.

Luc Boulanger

La Presse

Au fil du temps, ce festival dans le Somerset a accueilli plusieurs légendes du rock, dont McCartney en 2004, ainsi que les David Bowie, Elvis Costello, Rolling Stones, Peter Gabriel, Van Morrison, Oasis, Radiohead, The Who, The Cure, Coldplay…

Emily Eavis, coorganisatrice du festival, se réjouit d’avoir McCartney dans sa programmation du 50e anniversaire.

« C’est un rêve devenu réalité », dit-elle. L’ex-Beatle donnera son concert sur le Pyramid Stage le 27 juin ; le lendemain, une autre légende de la musique, Diana Ross, chantera sur la même scène.

Consultez le site du festival (en anglais) : https://www.glastonburyfestivals.co.uk/