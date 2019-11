Les Hay Babies ont annoncé mardi matin la sortie en février de leur troisième album, qui s’intitulera Boîte aux lettres.

Josée Lapointe

La Presse

Pour donner un aperçu de ce projet ambitieux, « sorte de biographie fictive inspirée du réel », les trois chanteuses acadiennes ont adapté en français le classique des Rolling Stones Play with Fire, devenu pour l’occasion Joue avec le feu.

Une version folk et mélancolique absolument réussie, enrichie par les harmonies subtiles du trio et enrobée seulement de guitare et de banjo.

Le reste de l’album sera fait de compositions originales, et les filles reprendront la route dès le mois de février avec leurs nouvelles chansons, avec un passage prévu aux Francos en juin.