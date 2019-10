Dans un article de la CBC, publié hier, des gagnants du gala de l’ADISQ ont été rebaptisés. Par exemple, Les Louanges est devenu Praise, Alaclair Ensemble a été traduit par Alaclair Together, et Le Vent du Nord et De Temps Antan a été remplacé par The North Wind and De Temps Antan.

Véronique Lauzon

La Presse

Les titres d’albums et de chansons ont aussi été modifiés, dont La course des tuques (The Toque Race) et le dernier de Michel Rivard, L’origine de mes espèces (The Origin of My Species).

Cet article de la télévision publique anglophone a été partagé par plusieurs internautes choqués par les traductions, hier en fin de journée.

Finalement, CBC a modifié l’article et s’est excusée en bas de texte.

Aux communications, Chuck Thompson a expliqué : « Malheureusement, il y a eu des erreurs dans le processus de traduction, mais dès que nous l’avons vu, nous avons corrigé », a-t-il répondu par courriel.

Il a ajouté que des démarches ont été entreprises pour que « cette erreur ne se reproduise plus ».