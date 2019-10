(Montréal) Nous y sommes, c’est ce soir que l’industrie musicale québécoise se rassemble pour sa célébration annuelle du meilleur de la chanson et de la musique d’ici.

Ugo Giguère

La Presse canadienne

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Loud en prestation

Signe que le rap est devenu « le » genre musical incontournable de l’industrie, c’est à Loud, Fouki, Sarahmée, Souldia et Koriass qu’a été confié le numéro d’ouverture du Gala de l’ADISQ et ils n’ont pas manqué de mettre le feu dans la salle avant l’entrée en scène de l’animateur Louis-José Houde.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’animateur de la soirée, Louis-José Houde

L’humoriste qui en est à sa 14e célébration annuelle du meilleur de la chanson et de la musique d’ici a livré un monologue efficace comme il sait le faire en rappelant notamment aux artistes que les rares inconvénients du vedettariat québécois ne sont pas chers payés pour vivre de son art.

Pour ce troisième et dernier gala d’une grande semaine de remises de prix, il ne restait plus qu’une douzaine de récompenses à remettre, mais elles sont considérées comme les plus prestigieuses.

Le premier Félix de la soirée a été remis à Ginette Reno, pour son album À Jamais, sacré meilleur disque de l’année dans la catégorie Adulte contemporain.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Ginette Reno avec son trophée

La grande dame de la chanson a dit se sentir « comme une petite fille » en récupérant sa statuette.

Puis, le groupe Alaclair Ensemble a mis la main sur le prix de l’album rap de l’année. Une catégorie des plus relevées avec la présence de Loud, Fouki, Sarahmée et Souldia.

La révélation de l’année 2019, selon l’ADISQ, est la pianiste et compositrice Alexandra Stréliski. Très émue, la musicienne a noté avec justesse qu’il ne faut pas « sous-estimer la force de la douceur ».

« Si je suis devant vous, c’est surtout parce que je pense que ça a raisonné dans vos cœurs et c’est à ça que je veux rendre hommage. C’est à vos cœurs, vos histoires, vos témoignages », a ajouté la compositrice d’Inscape.

Le vétéran de la chanson Florent Vollant a mérité le tout premier prix Félix de l’artiste autochtone de l’année.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Florent Vollant

« Soyez sans crainte, nous venons en amis, a-t-il dit pour dérider la foule avant de remercier l’ADISQ d’avoir créé cette catégorie qui allait de soi. “Pas parce qu’on est Autochtones, mais parce qu’on est bons ».

Plus tard dans la soirée, seront entre autres remis les prix de la chanson de l’année, de l’auteur ou compositeur de l’année, ainsi que ceux des interprètes de l’année.

Mercredi dernier, lors du Premier gala de l’ADISQ, 44 prix Félix ont été décernés, dont celui de l’album s’étant le plus vendu, soit À jamais, de Ginette Reno.

Hubert Lenoir a également été nommé « artiste québécois de l’année ayant le plus rayonné hors Québec » au cours de cette soirée.