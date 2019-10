Quatre ans après Revival, Selena Gomez est de retour. Et pour marquer l’évènement, la chanteuse a sorti un premier extrait, Lose You to Love Me, chanson qui semble évoquer sa rupture avec Justin Bieber.

La Presse

« J’avais besoin de te perdre pour me retrouver, cette danse me tuait lentement », chante-t-elle. Et aussi : « En deux mois, tu nous as remplacés, comme si c’était facile. »

Bieber et elle se sont séparés en mars 2018 et, trois mois plus tard, il était fiancé à Hailey Baldwin.

D’ailleurs, quelques heures après la sortie de la nouvelle chanson de Selena Gomez, celle qui est maintenant la femme du chanteur canadien a publié, en story sur Instagram, la chanson de Summer Walker I’ll Kill You.

Beaucoup de fans de Selena, avançant que cette menace s’adressait à leur idole, se sont insurgés contre Hailey Baldwin. – Véronique Lauzon