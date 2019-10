Femme like U, version Cœur de Pirate

Cœur de Pirate offre une reprise de Femme Like U de K. Maro dans un vidéoclip bonbon qui vaut le visionnement.

Véronique Lauzon

La Presse

Avec le sourire et des looks de rappeuse glam aux accessoires flamboyants, Béatrice Martin chante entourée de femmes de tous les âges et de tous les styles.

Ce titre apparaît sur la compilation Back dans les bacs, où des artistes francophones reprennent des succès hip-hop et R&B des années 90 et 2000.

Sur cet album qui sortira en France le 18 octobre, Corine interprète Je danse le mia ; Mareva Galanter, Inna Modja et Arielle Dombasle reprennent Wannabe ; et Élodie Frégé et Doriand entonnent Bye Bye, entre autres.

>> Visionnez le vidéoclip en entier