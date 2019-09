Sur le disque Mer(s), Marie-Nicole Lemieux chante Sea Pictures d’Edward Elgar, Poème de l’amour et de la mer d’Ernest Chausson, La mer de Victorin de Joncières – des œuvres qui ont pour dénominateur commun les fascinations maritimes de ces compositeurs anglais et français prégnants à la fin du XIXe siècle.

Alain Brunet

La Presse

En octobre 2018, la contralto québécoise a interprété ces œuvres de concert avec l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine sous la direction de Paul Daniel et sous l’impulsion d’Alain Lanceron, directeur artistique chez Warner Classics et Erato, sans compter la participation du Chœur de l’Opéra de Bordeaux pour la pièce de Joncières.

Les deux rives de la Manche sont ainsi investies et conquises par notre trésor national, irréprochable dans le cas qui nous occupe. Difficile d’imaginer meilleur équilibre entre l’incarnation du texte, la compréhension profonde de la partition, l’évocation parfaite de l’esthétique romantique, la sensualité du ton, la grande maturité et l’expressivité du chant. La rencontre de la soliste avec cet orchestre bordelais s’avère plus que réussie, ces forces humaines ont ensemble vogué… avec vents et marées.

★★★★ Mer(s) : Elgar – Chausson – Joncières. Marie-Nicole Lemieux ; Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, dir. Paul Daniel ; Chœur de l’Opéra de Bordeaux. Erato