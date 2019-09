Thanks For The Dance, nouvel album posthume de Leonard Cohen, décédé le 7 novembre 2016, est disponible en précommande aujourd’hui. Un premier extrait, The Goal, a été lancé aujourd’hui, accompagné d’une vidéo.

La Presse

« Nous avons choisi les signatures sonores les plus caractéristiques de son œuvre, afin de raviver sa présence à nos côtés », explique son fils Adam Cohen. « Ce qui me touche le plus de cet album est la réaction étonnante de ceux qui l’écoutent : “Leonard est toujours vivant!” disent-ils, les uns après les autres. »

L’album de neuf pièces sortira le 22 novembre.