(Toronto) Le Parti conservateur du Canada a demandé au bras droit de Bryan Adams de composer sa chanson de campagne.

La Presse canadienne

On doit à Jim Vallance des succès comme Cuts Like a Knife, Run to You, Summer of’69 et Somebody. Il a aussi composé pour Michael Bublé, Aerosmith, Rod Stewart et KISS.

La nouvelle chanson en anglais, forte en guitares, reste fidèle au style pop-rock de Vallance. Une version bilingue a aussi été créée.

Les libéraux prévoient dévoiler leur chanson au cours des prochains jours, tandis qu’une porte-parole du Parti vert a affirmé que la formation n’avait pas de chanson pour le moment.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, n’a pas de chanson officielle, mais un porte-parole a révélé qu’il avait l’habitude de faire son entrée dans les rassemblements au son de la chanson Differentology, de Bunji Garlin.

Les Canadiens seront appelés aux urnes le 21 octobre.

La vidéo du Nouveau Parti démocratique : https://www.youtube.com/watch?v=u5g4EsftP8I