Quatre ans après Love Songs for Robots, Patrick Watson annonce la sortie d’un nouvel album, Wave, son sixième en carrière, qui sera offert dès le 18 octobre. Il lance par ailleurs ce matin une première chanson, Dream for Dreaming, avec un clip réalisé par Joël Vaudreuil.

Josée Lapointe

La Presse

Wave s’annonce comme un album intime et personnel, puisque la mère de Patrick Watson est morte pendant sa création et que le chanteur s’est séparé de son amoureuse de longue date pendant cette période. « C’est la différence entre chanter seul devant la tombe d’un étranger lorsqu’on est enfant et chanter aux funérailles de sa propre mère », dit le chanteur montréalais dans un communiqué à propos de son disque.

Visionnez le clip Dream for Dreaming.

Patrick Watson annonce également une tournée mondiale de près de 50 dates, qui commence le 31 octobre à… Rimouski. En fait, le chanteur se produira avec son groupe dans plusieurs salles du Québec en novembre et en décembre, dans une mini-tournée qui le fera passer par Montréal les 10 et 11 décembre au MTelus. Il amorcera ensuite son long périple en Europe et en Amérique du Nord à compter de janvier 2020.