L’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe ajoute une corde à son arc en animant la quinzième édition du Premier Gala de l’ADISQ qui sera présenté le mercredi 23 octobre au MTELUS avec diffusion en direct à Télé-Québec.

André Duchesne

La Presse

Le Premier Gala de l’ADISQ fait partie de la Semaine de toutes les musiques. On y récompense les artisans de la musique de tous les styles : jazz, classique, musiques du monde, alternatif, etc. Il précède le Gala de l’ADISQ animé par Louis-Josée Houde et dont l’édition 2019 sera tenue le dimanche 27 octobre.

« C’est une première pour moi d’animer un gala et je suis vraiment honoré que ce soit le Premier Gala de l’ADISQ, s’exclame le chanteur par la voie d’un communiqué de presse émis ce matin. Pour moi, cette soirée célèbre l’industrie dans toute sa diversité musicale. Chaque année, c’est le rendez-vous, les retrouvailles avec mes collègues. Quand tu as la chance de voyager, le Gala de l’ADISQ c’est comme revenir à la maison et c’est chaque fois un grand plaisir. »

Pierre Lapointe est depuis longtemps un habitué de ce rendez-vous annuel, y ayant remporté de nombreux trophées et offerts plusieurs prestations sur scène.