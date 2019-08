La chanteuse Alanis Morissette a accueilli son troisième enfant. L’artiste originaire d’Ottawa a annoncé hier la naissance de son fils Winter Mercy sur son compte Instagram, avec une photo en noir et blanc du nouveau-né endormi.

La Presse canadienne

« Il est ici », peut-on lire dans son message, qui précise que le bébé est né le 8 août.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’INSTAGRAM

Son mari, Mario « Souleye » Treadway, a partagé la même image sur son compte et a écrit, à l’intention de sa femme : « Tu seras toujours mon héroïne. Merci pour ta force de guerrière et ta capacité à aimer si profondément. »

La chanteuse de 45 ans et le rappeur de 39 ans ont aussi un fils de 8 ans, Ever Imre, et une fille de 3 ans, Onyx Solace.

Alanis Morissette a laissé entendre plus tôt cette année sur les réseaux sociaux qu’elle enregistrerait un nouvel album. Elle participe également à une version scénique de Jagged Little Pill, inspirée de son célèbre album de 1995, qui devrait faire ses débuts à Broadway à l’automne.