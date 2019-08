Créativité tous azimuts des Premières Nations

Ottawa River Singers

Groupe de percussionnistes et chanteurs des Premières Nations établis à Ottawa

« Les percussions sont le pouls de mère Nature et le centre de notre culture. Leur rythme, combiné aux sons de nos voix entremêlées, est un remède qui édifie et transporte autrui », indique Kayley Mackay, du groupe ottavien. « Nous chantons en langues ojibwée et crie. Les chansons que nous interprétons [...] incluent souvent des mots d'encouragement pour notre peuple, les Anichinabés. »

Lydia Képinski

Auteure-compositrice-interprète montréalaise

« Ça faisait longtemps que j'avais envie de passer du temps avec des représentants des communautés autochtones. J'ai été frappée jeune par les documentaires de l'ONF sur la crise d'Oka ; j'ai suivi la carrière militante d'Ellen Gabriel et le mouvement Idle No More. Je pense qu'il y a beaucoup de courage et de bravoure dans la lutte autochtone. Je me sens privilégiée de pouvoir participer à ce projet. »

Quantum Tangle

Trio mêlant riffs de blues et jeux de gorge traditionnels

« La collaboration est un aspect fondamental du fait d'être un artiste et de faire partie d'une société multiculturelle. Cela permet de bâtir des liens teintés de respect tout en générant des oeuvres incroyables, hybrides et inspirantes, conçues dans un esprit de respect mutuel et d'admiration », affirme Inuksuk Kayley Mackay, du trio aux bagages anichinabé-métis et inuit.

Soleil Launière

Artiste multidisciplinaire innue vivant à Montréal

« Je suis extrêmement honorée de faire partie de Nikamotan MTL. C'est un évènement rassembleur qui fait briller nos communautés. En performance, j'emmènerai à la célébration ceux partis malheureusement trop tôt. »

VILDÁ

Duo saami, venu de Finlande pour l'évènement

« Nous sommes reconnaissantes d'avoir été invitées à participer à ce spectacle singulier aux côtés de tous ces artistes incroyables. C'est excitant de monter sur scène au coeur d'une grande ville et de voir comment notre joik (chant traditionnel du peuple saami) résonne dans ce nouvel environnement. »

Matt Comeau

Auteur-compositeur, conférencier et entrepreneur micmac

« Les anciens de ma communauté disent que tout ce que nous cueillons constitue un remède. Nikamotan MTL est reconnu pour les collaborations artistiques inattendues qu'il génère. C'est un honneur d'être entouré d'un spectre aussi large d'artistes qui apportent chacun leur style unique à cette incroyable production. Je suis excité de faire partager au public les histoires et styles musicaux de ma communauté. »