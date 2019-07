 La chanson Old Town Road bat un record de longévité 

Le morceau Old Town Road du rappeur Lil Nas X a officiellement battu le record de longévité en tête des ventes de disques aux États-Unis, avec 17 semaines d'affilée en numéro un, a annoncé le magazine Billboard, qui publie ce classement.

MAGGY DONALDSON Agence France-Presse New York

Le tube de Lil Nas X, avec une apparition de Billy Ray Cyrus, a détrôné One Sweet Day de Mariah Carey (1995) et Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber (2017), chacun premier durant 16 semaines.

C'est la suite d'une histoire hors norme pour Montero Hill, le vrai nom de Lil Nas X, qui il y a moins d'un an vivait chez sa soeur, était sans emploi et venait d'abandonner ses études. Il est aujourd'hui millionnaire, à 20 ans.

Il a composé Old Town Road sur la base d'un beat acheté pour 30 dollars à un musicien adolescent basé aux Pays-Bas.

«Ma soeur m'avait dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant de devoir quitter sa maison», a-t-il expliqué lundi dans un message publié sur son compte Instagram. «J'étais tellement bouleversé que je m'en suis servi de motivation pour la chanson.»

Le résultat, qui mêle un air de banjo et de lourdes basses, et qui échantillonne 34 Ghosts IV de Nine Inch Nails, se présentait comme un titre rap aux accents country.

Mais Billboard a refusé de l'intégrer au classement de la catégorie, car il «ne réunissait pas suffisamment d'éléments de la country d'aujourd'hui».