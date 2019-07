Trop blanc, le « rap keb » ?

On répète souvent que le rap québécois, autrefois boudé, est sorti de sa marginalité. Le public l'accueille à bras ouverts, l'industrie du disque s'en réjouit. On soulève moins la question suivante : le succès commercial sur la scène hip-hop au Québec est-il réservé aux artistes blancs ?

Certains considèrent qu'il a fallu blanchir le rap québécois pour le faire accepter du grand public. Philippe Néméh-Nombré, auteur de l'essai Le hip-hop avec des gants blancs, paru dans la revue Liberté en 2018, remarque qu'avec le développement d'une attention mainstream pour la culture hip-hop au Québec, les rappeurs qui réussissent à percer correspondent à certains standards. Le doctorant en sociologie ne critique pas la présence de rappeurs blancs et ne juge pas qu'il manque d'artistes noirs sur la scène, mais il constate que « pour être popularisée, l'oeuvre est déchargée de l'existence noire, vue comme menaçante ».

Bien que les pionniers du « rap keb » comme Muzion ou Sans Pression soient reconnus par leurs pairs, ce sont les FouKi et les Koriass de ce monde qui sont parvenus à faire entrer le hip-hop sur les ondes radio. Le Centre Bell s'est rempli il y a deux mois grâce aux prouesses lyriques de Loud, issu de la culture hip-hop. Cette culture tire son origine des ghettos américains. Aux États-Unis, les sommités actuelles du rap sont afro-américaines. En France, on associe ce style musical aux communautés maghrébines et africaines. L'ambassadeur du rap canadien anglophone, c'est Drake. Qu'en est-il du Québec ?

« Le hip-hop est né dans des conditions défavorables. Ça a créé une esthétique, on s'est rendu compte qu'on pouvait la vendre. Pour mieux la vendre, il faut éviter tout inconfort, tout aspect menaçant. »

« Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait une javellisation progressive du rap », renchérit Webster. L'artiste et historien considère que le système culturel québécois a transformé le rap à l'image de ce qu'il voulait avoir : ne pas être dérangé, ne pas se savoir inquiété par le rap qui aborde des thèmes auxquels s'identifient les personnes racisées. Pourtant, une des fonctions du rap, c'est de déranger.

Elle se réjouit que le mouvement ait fait assez de chemin pour que la masse le rende populaire. « Mais maintenant, on est dans les comptines qui ne sont pas menaçantes pour le grand public, un produit facile à vendre », estime-t-elle.

Le manque de représentativité est un constat que Jenny Salgado, alias J.Kyll, du mythique trio Muzion, a fait depuis longtemps. Quand elle regarde le hip-hop québécois aujourd'hui, elle ne se sent pas représentée. « Les jeunes qui viennent de la racine du hip-hop, ils veulent se voir. Le mouvement a été créé pour que le ghetto et la marginalité existent », dit-elle.

Mais un rap chargé politiquement et socialement sera moins accepté et commercialisé, croit-il. « J'y vois une lecture raciale, mais aussi une lecture de classes. Je pense à Souldia ou Manu Militari, qui sont blancs : Manu a eu un grand succès, mais il n'était pas très médiatisé. Il aborde des sujets qui dérangent. »

Il ne montre pas d'un doigt accusateur les musiciens blancs en victimisant les minorités, précise-t-il. « Beaucoup sont des amis. Ils viennent de la communauté hip-hop et ont travaillé aussi dur que n'importe qui dans la musique », dit-il. Le rap a transcendé les cultures et les frontières, il ne faut pas l'oublier.

Imposs, Dramatik et J.Kyll de Muzion

Si le groupe formé par J.Kyll, Dramatik et Imposs parle du problème encore aujourd'hui, c'est pour faire partie de la solution. Cette solution, elle est entre les mains des décideurs, qui doivent aller au-delà du prototype du « rappeur hipster et backpacker » décrit par Imposs.

Mais le travail doit se faire des deux côtés : plusieurs artistes incroyables, selon lui, se limitent au discours de la rue. Ils vont la décrire ou la glorifier, au lieu de revendiquer un message plus large.

Dans le rap comme dans la vie, la beauté se trouve parfois dans la rareté et la longévité. « La résistance et le combat, ça rend plus fort. Le fait qu'on ne l'ait jamais eu facile ici, ça nous rend plus forts », affirme fièrement Dramatik.

« Si vous êtes issu des minorités et qu'on vous donne le micro, montrez ce dont vous êtes capable. Ne l'utilisez pas pour vous morfondre, avance J.Kyll en souriant. Nous, les minorités, on ne nous entend pas souvent, mais quand on nous entend : bang, bang, bang ! »

Industrie frileuse

C'est difficile pour tous les rappeurs de percer. Rares sont ceux qui sont entendus à la radio, peu importe la couleur de leur peau, nuance Steve Jolin, fondateur de la maison de disques 7ième ciel.

« Je ne dis pas que la situation est parfaite pour les minorités, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de discrimination dans ce sens. C'est plus un manque d'éducation et des préjugés du public et des décideurs par rapport à la culture hip-hop dans son entièreté. »

Il cite l'exemple de 5sang14. Le collectif, dont les membres ne sont pas blancs, est parvenu à remplir le MTelus, une salle de 2500 places, pendant les Francos. « À partir du moment où c'est de la bonne musique, ça va fonctionner », estime M. Jolin.

De nombreux facteurs contribuent au succès d'un rappeur, selon lui : arriver au bon moment, avec le bon projet, le bon propos. C'est parfois une question d'organisation et de structure derrière l'artiste, plus qu'une question d'origine ethnique.

On recherche un rap gentil au Québec, où il y a une distinction contestable entre le rap commercial et le rap de la rue, pense Sam Rick, agent de FouKi. « On appelle "street rap" la musique de 5sang14, mais ils font seulement du rap. C'est populaire au Québec, selon les décideurs, d'avoir un rap interprété par le Blanc de bonne famille, qui n'est pas une figure menaçante. »

Il y a d'importants rappeurs blancs sur la scène même en France ou aux États-Unis, nuance Carlos Munoz, agent de Loud.