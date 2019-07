 Beyoncé recrute des vedettes pour son album inspiré du Roi lion 

En plus de faire la voix de Nala dans l'adaptation en prises de vue réelles du classique de Disney et de chanter sur sa trame sonore, la star pop (et mère de trois enfants) a enregistré un album parallèle campé dans les sons de l'Afrique.

Décrit par la principale intéressée comme du « cinéma sonore », The Lion King : The Gift, qui doit sortir vendredi, mettra en valeur la crème de la crème du hip-hop et de la pop.

Outre son mari Jay-Z et sa fille Blue Ivy Carter, la liste des collaborateurs, qui vient d'être dévoilée en même temps que les titres des chansons, inclut Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrell Williams, Tierra Whack et la révélation canadienne Jessie Reyez.