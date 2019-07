Ma première oeuvre: Lara Fabian

Quand est venu le temps de faire entendre le fruit de son labeur à son père, elle lui a donné - sans le savoir - une cassette démagnétisée : qualité altérée, sons étouffés, mots tronqués ou effacés, consonnes manquantes. « Lorsqu'il m'a contactée, il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que son investissement serve à faire quelque chose d'aussi peu audible et de mauvais... C'est une courbe du destin que je n'avais pas prévue ! Ça a créé une grande déception entre la personne qui avait nourri ce rêve et moi qui le proposais. »

Ressentant le besoin de « mettre un océan entre sa colère et elle », Lara Fabian a déménagé au Québec. « Je me suis sentie disqualifiée et je suis partie, en me disant : "T'aimes pas ça, c'est pas grave. Je vais te prouver que t'as tort." »

Longtemps après avoir récupéré la fameuse cassette, elle a écouté ce que son père avait entendu. « Je me souviens encore de mon visage en enlevant le casque d'écoute et en le tendant à Rick. C'était de la marde... Je réalisais qu'on avait défait un espoir et brisé un coeur. On était partis. Comment pouvait-on réparer ça ? »

Un silence de plusieurs mois s'est installé entre elle et son père. Durant cette période, la chanteuse a travaillé dans un fast-food, dans un supermarché et dans des bars. « Je me changeais dans les pièces réfrigérées et je chantais dans les bars quand la cigarette était encore permise. C'était difficile. Mais je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas été formée à cette époque. On dormait dans la voiture et on allait partout, de Val-d'Or à Havre-Saint-Pierre. »

De la tendresse

Au début des années 90, malgré toute sa volonté, sa confiance en elle était extrêmement limitée. « Je prenais ma confiance dans celle que les autres avaient en moi. Je me suis souvent servie de cette lumière que Rick projetait sur moi pour nourrir ma confiance. »

Aujourd'hui, elle dit porter un regard plein de tendresse sur la femme de 21 ans qu'elle était durant la création de son premier opus. « Je me dis : "Pauvre petite poulette !", s'exclame-t-elle en riant. Avec le recul, je vois toutes les limites à l'intérieur desquelles je me trouvais, la volonté de bien faire et les extravagances issues d'une insécurité. »

Elle cite la chanson Pourquoi pas l'exotisme pour illustrer son ancien besoin de trouver des formules intéressantes, mais décalées d'un sentiment qu'elle aurait pu exprimer plus directement.