Festival de jazz: en spectacle le 5 juillet

Bobo Stenson

Bobo Stenson est un nom que connaissent tous les férus de l'étiquette ECM ; son premier enregistrement remonte à 1971 ! On l'a entendu avec tous les musiciens européens de cette époque, plus tard chez Charles Lloyd et Tomasz Stańko, pour ne citer que ceux-là.

Au Gesù, 18 h.