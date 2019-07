Énergie contagieuse à la Fête du Canada

Événement relaxe et familial, le concert du 1 er juillet au Vieux-Port de Montréal a été marqué par l'énergie de Brigitte Boisjoli, la générosité de Ludovick Bourgeois, et les bons beats de KNLO.

« Hiiii, c'est tellement romantique ! » se sont exclamées plusieurs personnes. (Pour le concept, soit. Pour le jour choisi, hum... Mais qui sait ? « Marilou I Love You » est peut-être plus 1er juillet que Saint-Valentin.)

Pendant que la star de M'entends-tu ? chantait, un avion survolait les lieux, traînant à sa suite dans le ciel une banderole marquée d'une autre question, à savoir : « I Love You Marilou, Will You Marry Me ? »

Nous avons donc entendu Sans regrets, qui s'est gracieusement muée en reprise de Rolling in the Deep d'Adele.

BB a ensuite salué la qualité des musiciens accompagnant les artistes à l'affiche, et demandé aux spectateurs de donner « beaucoup d'amour et d'énergie à ces belles perruches ».

Accompagné de « Caro Dupont, mesdames et mesdames », le MC et membre d'Alaclair Ensemble a notamment livré, au cours de la soirée, un bien bon Ça fait mal.

BB a ensuite salué la qualité des musiciens accompagnant les artistes à l'affiche, et demandé aux spectateurs de donner « beaucoup d'amour et d'énergie à ces belles perruches ». Quel drôle d'oiseau tout ce qu'il y a de plus charmant.

Quelques reprises ont résonné au cours de la soirée. Certaines nous ont semblé plus aléatoires (et probablement choisies pour leur popularité). Mais deux semblaient liées à l'événement célébré.

Et pas qu'une seule : des BB, Ludovick a aussi interprété T'es dans la lune et Fais attention. À l'attention du public, il a ensuite intimé de gueuler comme s'il n'y avait pas de lendemain, répétant : « Y'en a pas, de lendemain ! »

Puis, il y a eu Ludovick Bourgeois, sa guitare et ses fans (qui étaient nombreux et forts en Voix). « J'ai envie de vous faire participer, j'ai envie qu'on chante ensemble ! » a-t-il lancé d'emblée.

C'est David Usher qui a clos le show avec The Music. Le musicien établi à Montréal a également chanté qu'il était Alone in the Universe (c'est triste) et la ballade de circonstances St. Lawrence River.

Brigitte Boisjoli est ensuite remontée sur scène pour l'accompagner sur Black Black Heart, version bilingue habituellement jouée avec Marie-Mai (qui était à Ottawa hier).

Après un Forestfire, et tandis que des feux d'artifice explosaient dans le ciel, l'ex-leader de Moist a promis que Love Will Save the Day. (Mais il n'a pas précisé si ce « Day » était « Canada Day ».)