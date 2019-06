 FÉQ: Twenty One Pilots, vers les plus hauts sommets 

Le duo Twenty One Pilots a atteint les plus hauts sommets en explorant un territoire musical qui fait fi des frontières entre les genres : de l'indie pop-rock alternatif au hip-hop à l'électro-pop... certains en sont même venus à parler de « ukulélé screamo » ! Tyler Joseph et Josh Dun ne se donnent pas tant de mal : les cases et les étiquettes, très peu pour eux.

« Quand on était jeunes, on écoutait toutes sortes de musiques. Dans nos iPod et même avant, quand on se faisait des mix sur des CD, on avait tellement de styles musicaux qui se côtoyaient. [...] Ça a eu pour résultat qu'on n'a jamais eu qu'un style dans notre musique. »

Depuis 2009, Twenty One Pilots a gravi les échelons de la scène locale de Columbus, en Ohio, jusqu'aux plus grandes tribunes du monde. D'abord de manière indépendante, puis sous l'égide de la maison Fueled by Ramen - une filiale de Warner à laquelle Fall Out Boy et Panic ! at the Disco ont notamment été associés -, les amis ont vécu une ascension fulgurante depuis 2015.

À eux deux - et sans guitare -, ils ont mené une petite révolution avec Blurryface, devenu le premier album de l'histoire à voir chacun de ses titres certifié or ou platine par la Recording Industry Association of America.

À titre d'exemple, la locomotive Stressed Out leur a valu un Grammy et devrait franchir avant longtemps le cap des 2 milliards de visionnements sur YouTube (celui du milliard d'écoutes a été dépassé sur Spotify). Quand est venu le temps de donner suite à Blurryface, la pression s'est fait sentir.

« Assurément, confirme Josh Dun. Il y a toujours une pression dans la création, que les gens aient entendu ou non ce que tu as fait auparavant. Une chose que j'ai réalisée, c'est que les gens développent une connexion avec ce qu'ils ont entendu en découvrant un artiste. Très souvent, même si un artiste sort plein d'albums, les fans vont revenir à celui par lequel ils l'ont découvert. Ça met une pression de se dire que les gens n'écouteront jamais autant notre nouvelle musique que celle qu'on a produite auparavant. Mais ça ne doit pas nous empêcher de créer et de tenter de nous améliorer en tant que groupe. »

Des arénas aux festivals

Un an loin des projecteurs et des réseaux sociaux a permis à Tyler Joseph, principal auteur-compositeur de Twenty One Pilots, d'échafauder ce qui allait devenir Trench, lancé à l'automne 2018. Un album concept qui illustre le fait que le succès n'a pas atténué les angoisses et les questionnements partagés par ses créateurs...

« Je trouve ça cool de pouvoir être dans un groupe avec quelqu'un qui me ressemble, avance Josh Dun. Nous avons été élevés de manière similaire, nous avons la même opinion sur beaucoup de choses et nous avons traversé des expériences semblables dans nos vies. »