 Lulu Hughes reprend ses traitements contre le cancer 

« Étant une femme de défi, la vie me demande de relever un second défi de santé ». a-t-elle écrit lundi sur sa page Facebook.

La chanteuse de 52 ans s'est toutefois faite rassurante : « Sachez que j'ai la ferme intention de garder le cap et de maintenir mes engagements ! Votre présence et amour sont une source intarissable d'énergie positive dont je veux m'enivrer à chaque spectacle que je donnerai cet été. Je vous donne ma parole en vous affirmant que, malgré ce nouveau "Challenge", tout va bien, je me sens bien, j'ai le moral et beaucoup d'amour autour de moi ! ».

Plus de 1250 personnes lui ont déjà envoyé des commentaires et des « pensées positives » pour l'encourager dans cette épreuve.

Lulu Hughes avait a reçu un premier diagnostic de cancer du sein à l'été 2016.