À voir ce soir en ouverture des Francos

C'est une légende vivante et une amoureuse du français depuis toujours. L'interprète de Downtown a lancé il y a un an l'album Vu d'ici, réalisé par Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton et dont les chansons ont été écrites par plusieurs auteurs québécois. À 86 ans, la chanteuse britannique n'a rien perdu de sa voix et de son charme.

Au Théâtre Maisonneuve, à 20 h

Extrait de Sourire