Les nuits de Lisbonne ont inspiré Madonna

Une dizaine de petites tables, des tabourets en bois, un piano mal accordé et des guitares accrochées au mur : « l'inspiration pour mon nouvel album est née ici à Lisbonne, au Tejo Bar », a assuré Madonna sur son compte Instagram.

« Proposer un espace qui inspire des artistes comme Madonna me remplit de joie », dit avec fierté à l'AFP Mira Fragoso, une ex-actrice brésilienne copropriétaire de ce petit bar devenu un lieu de rencontres improbables, comme celle qui s'est produite entre la vedette américaine et un pianiste brésilien de 33 ans, Joao Ventura.

Puis, en fréquentant notamment la clientèle du Tejo Bar, elle a découvert à Lisbonne « un "melting pot" de cultures musicales », dans ce qui était autrefois la capitale d'un empire colonial incluant entre autres le Brésil, l'Angola et le Mozambique.

Sa routine de mère de famille courant entre l'école et les entraînements de foot dans une ville où elle n'avait pas d'amis avait fini par la « déprimer un peu », a avoué la chanteuse de 60 ans à la chaîne musicale MTV.

Séduite par le métissage du fado local avec les mornas du Cap-Vert ou la bossa-nova brésilienne, la diva de la pop a conçu un opus largement inspiré des nuits de Lisbonne et des artistes qu'elle a rencontrés dans la capitale portugaise, où elle s'est installée en 2017. Intitulé Madame X, il sortira le 14 juin.

« Elle était assise dans un coin ce soir-là », se rappelle celui-ci. À la demande d'un ami, il s'est mis au piano pour jouer un morceau de bossa-nova sur lequel il a superposé la Sonate Au clair de Lune de Beethoven.

« Le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait aimé et m'a proposé de l'accompagner sur scène à New York... », raconte à l'AFP le musicien, qui n'en est pas revenu.

Après trois répétitions avec Madonna dans la maison de la vedette à Lisbonne, il l'a accompagnée au piano pour trois chansons interprétées en 2018 lors du très couru gala du Metropolitan Museum of Art de New York.

Dino D'Santiago, chanteur d'origine capverdienne qui représente bien cette Lisbonne métissée qu'il chante en portugais et en créole, a guidé Madonna dans les ruelles sinueuses de l'Alfama.

« Ici la diversité culturelle n'est pas confinée aux ghettos, elle est partout », dit à l'AFP ce chanteur de 36 ans selon qui la capitale lusitanienne connaît une effervescence artistique exceptionnelle.

Il a fait découvrir à Madonna l'orchestre de « batucadeiras », un groupe de chanteuses et percussionnistes capverdiennes qu'il a formé il y a un an. Certaines d'entre elles accompagneront la diva de la pop dans sa tournée qui doit passer à Lisbonne en janvier 2020.

Dino D'Santiago lui a aussi présenté Kimi Djabaté, un musicien de Guinée-Bissau descendant de griots mandingues. « Parfois elle me dit juste "prends ta guitare" et on se retrouve quelque part avec d'autres artistes », confie l'artiste de 44 ans au grand sourire espiègle, qui a enregistré Ciao Bella, une chanson bonus de Madame X.

