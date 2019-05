Ludovic Alarie, tout en douceur

Un album à l'ambiance douce et évanescente, un musicien terre à terre et déterminé : Ludovic Alarie a beau être timide, il sait très bien où il va avec son nouveau projet musical et artistique, we're a dream nobody wrote down. Discussion en six thèmes.

we're a dream nobody wrote down est évidemment offert sur les plateformes numériques, mais il prend aussi la forme d'un très joli zine-album qui comprend un code de téléchargement, des photos, les paroles des chansons, un (vrai) 45 tours, un bout de pellicule 16 mm. Une oeuvre en soi, donc, réalisée par le photographe Sylvain Chaussée et le designer graphique Jolin Masson. « On va avec le streaming, on est pour. Mais, en même temps, on voulait offrir quelque chose d'artistique pour contrebalancer la dématérialisation », explique le musicien, qui précise que le zine-album sera en vente autant dans les librairies indépendantes que chez les disquaires. « Nous ferons aussi une expo-zine l'an prochain. Le projet de base reste la musique, mais on développe dans toutes les sphères qui peuvent s'y rattacher. »

À 26 ans, Ludovic Alarie en est déjà à son cinquième album. Le troisième à son nom, après en avoir fait deux avec le groupe The Loodies. « J'ai commencé à 16 ans. J'ai su ce que je voulais faire très tôt », dit le jeune homme qui a fait toute sa scolarité en musique : en guitare classique à l'école secondaire à Pierre-Laporte, ensuite à Vincent d'Indy, puis en électroacoustique à Concordia pendant un an. Ludovic Alarie vit de sa musique depuis toujours et développe ses projets de A à Z, des demandes de subvention jusqu'aux contacts avec les journalistes. « Ça fait longtemps que je suis dans le milieu, alors je connais et contrôle tous les aspects, ce qui me permet de mieux savoir comment en vivre. »

L'ambiance

L'ambiance cinématographique de we're a dream nobody wrote down est très éthérée et aérienne. « Je dirais que mon univers est assez nostalgique. C'est pour ça, le titre. C'est assez nocturne aussi... Il y a des pièces sur la nuit, le rêve, la nostalgie. » Une chose unit le tout : la douceur. « Ma voix est douce et c'est espacé. On est dans l'électro, mais aussi dans différents styles, et j'ai essayé que chaque élément puisse bien s'entendre et ressortir. » La voix est d'ailleurs ici un instrument parmi d'autres, les paroles sont rares et s'intéressent davantage aux sonorités et aux images qu'à raconter une histoire. « Chaque mot est calculé et a son importance. Les paroles viennent d'ailleurs en deuxième quand j'écris, pour rehausser ce que la musique évoque. »

Extrait de we're a dream nobody wrote down