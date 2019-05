Justin Bieber travaille sur un projet avec YouTube

Justin Bieber a fait ses débuts en reprenant des chansons connues sur YouTube, et maintenant, il travaille avec cette plateforme sur un « projet top secret ».

MESFIN FEKADU Associated Press New York

Le site YouTube a annoncé mardi qu'il travaillait sur un projet avec la vedette pop canadienne, qui sera dévoilé l'année prochaine. Aucun autre détail n'a été révélé.

Avant de lancer sa première chanson en 2009, Justin Bieber s'est fait connaître en partageant ses prestations sur YouTube. Il a ensuite accumulé les succès, notamment avec ses chansons Sorry et Boyfriend, a remporté un Grammy et a fait le tour du monde.

La plateforme de vidéos a annoncé une nouvelle programmation, jeudi, dont font partie des documentaires sur la chanteuse colombienne Maluma et la personnalité mondaine Paris Hilton. La série Kevin Hart : What The Fit reviendra également pour une troisième saison l'an prochain.