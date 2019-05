Mariah Carey : une icône à sa manière

« Qu'ont en commun Céline Dion, les Rolling Stones, Queen et AC/DC ? Ils ont tous vendu moins d'albums que Mariah Carey ! », lance Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec, qui accueillera Mariah Carey sur les plaines d'Abraham le 11 juillet.

Fausse note ou non, nul doute pour le programmateur : la chanteuse demeure une icône du R&B, une machine à succès qui a encore de belles années devant elle.

Lucide, il est tout de même conscient que les performances vocales et scéniques de la chanteuse laissent parfois à désirer. Mais il estime que c'est le moment parfait pour la recevoir sur la scène de son festival. « Il y a deux ou trois ans, on me l'avait offert, mais je ne sentais pas que c'était le bon moment. L'automne dernier, le Rolling Stone a déclaré que son plus récent album, Caution, était son meilleur des 10 dernières années. Billboard a aussi le sens du timing : il ne lui donnerait pas ce prix si elle n'était pas en plein contrôle de sa carrière », explique Louis Bellavance.

S'attend-il à une performance scénique à couper le souffle à l'été ?

« Je ne sais pas. Mariah Carey chante sur cinq octaves, une capacité qu'ont très peu d'êtres humains. Si elle en a perdu la moitié d'une, j'ai très peu de problèmes avec ça ! Ça reste une des plus grandes voix de l'histoire. »

Un trophée bien nommé

L'Icon Award sera remis ce soir à Mariah Carey par Kelly Clarkson sur la scène du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, alors que la lauréate offrira un medley de ses plus grands succès des 30 dernières années.

La légende du R&B est la huitième artiste à recevoir un tel honneur après Neil Diamond (2011), Stevie Wonder (2012), Prince (2013), Jennifer Lopez (2014), Céline Dion (2016), Cher (2017) et Janet Jackson (2018). « Mariah est l'incarnation d'une icône, elle bat tous les records depuis ses débuts en 1990 avec son album homonyme », expliquent les organisateurs des Billboard Music Awards dans un communiqué de presse.

En décembre dernier, son classique de Noël, All I Want for Christmas Is You, enregistré il y a 24 ans, a établi un nouveau record d'écoute en continu sur la plateforme Spotify la veille de Noël. Selon les chiffres de Chart Data, elle a ainsi été écoutée 10,8 millions de fois cette journée-là ! « Mariah a passé 80 semaines au classement Billboard Hot 100. C'est une machine à hits. Elle s'est classée au numéro 1 du même palmarès chaque année des années 90. Aucun artiste n'a contrôlé une décennie comme elle l'a fait », précise le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec.

Un retour encensé