En coulisses avec Marie-Mai

Olivia Lévy

La Presse La Presse Suivre @OliviaLevy C'est ce soir que Marie-Mai présente au Centre Bell le premier spectacle de sa tournée Elle et moi. La chanteuse se dit au sommet de sa forme et promet le spectacle le plus extraordinaire de toute sa carrière. La Presse a assisté aux derniers préparatifs de son spectacle, de la conception des visuels aux répétitions.

Esthétique visuelle «C'est la première fois que tous les visuels pour mon show ont été créés de A à Z. Chaque visuel a été pensé et conçu "frame par frame", et on travaille avec les meilleurs: Marcella Grimaux à la conception et Pierre Gill [Blade Runner 2049] à la direction photo. Les projections seront sur quatre écrans géants de 34 pieds», indique Marie-Mai, qui signe la direction artistique et la co-mise en scène. «Je suis une workaholic et toutes les personnes autour de moi donnent le meilleur d'eux-mêmes. On sait qu'on fait quelque chose qui va vraiment changer la perception que les gens ont de moi sur scène. Ce show est vraiment le meilleur de tout ce que j'ai fait. Je sens aussi que j'ai ma place dans tout le processus créatif, j'y participe, j'y apporte des idées, c'est un vrai travail d'équipe. Le spectacle que je présente, c'est le plus bel investissement que je pouvais faire pour moi et pour mon public. Si je veux un show à la hauteur de mes attentes et de celles du public, je n'ai pas le choix d'investir dans ma carrière et dans ma tournée.»

Agrandir «C'est la première fois que tous les visuels pour mon show ont été créés de A à Z. Chaque visuel a été pensé et conçu "frame par frame", et on travaille avec les meilleurs.» Photo Marco Campanozzi, La Presse

Au sommet de sa forme «La scène, c'est ma maison, c'est là où je me sens le mieux, où je ne me remets pas en question. Pour moi, le vrai défi, ce sont les chorégraphies, car elles sont beaucoup plus difficiles que ce que j'ai fait auparavant et je ne veux pas que les gens voient que je pense à mes mouvements, mais plutôt que tout soit complètement maîtrisé. Pour en arriver là, c'est beaucoup de pratique et d'entraînement. J'ai de l'énergie, je me sens bien, je me nourris bien. Je me rends compte qu'avant, c'était l'adrénaline qui me poussait sur scène quand je dansais. Lorsque la lumière s'éteignait, j'étais très essoufflée. Je me suis dit qu'il était temps que je fasse attention à moi, et que si je veux être à 300 %, il faut que je me donne les outils. C'est ce que j'ai fait et je suis de loin au meilleur de ma forme physique.»

Agrandir «La scène, c'est ma maison, c'est là où je me sens le mieux, où je ne me remets pas en question.» Photo Marco Campanozzi, La Presse

Ça fait pop! «C'est un show très pop. Je suis mon instinct plus que jamais. Je voulais qu'il y ait une cohésion dans mon spectacle comme sur mon album. Mon chum David Laflèche s'est occupé de tous les arrangements et de la direction musicale. Il s'est assuré qu'il y ait un pont entre mes anciennes et nouvelles chansons. Je suis fière parce qu'on a actualisé de manière assez subtile et plus pop certaines anciennes chansons sans les dénaturer. Ça leur donne une deuxième vie, je suis excitée de les chanter dans leur nouvelle version.» Soulignons que Marie-Mai sera entourée sur scène de nouveaux musiciens. «Ils ont le désir de se surpasser et ça me donne une énergie supplémentaire! Je les ai rencontrés un par un. La chimie doit être bonne parce qu'en tournée, le plaisir qu'on a ensemble dans le camion, c'est ce qui fait en sorte qu'on a une belle chimie le soir!»

Agrandir «Est-ce que je vais être capable de retrouver la bête de scène en moi? Oui! Il suffit que je me trempe le bout de l'orteil et tout revient!» Photo Marco Campanozzi, La Presse

De retour après une longue pause «C'est la plus longue pause que j'ai eue sans faire de spectacle [depuis 2016]. Je reviens plus forte parce que je me suis redéfinie dans tous les aspects de ma vie! Un amour comme celui de ma fille a eu un effet apaisant. Un enfant, ça change tout. J'ai plus de détachement par rapport à ce que je fais, je mets les choses en perspective. Est-ce que je vais être capable de retrouver la bête de scène en moi? Oui! Il suffit que je me trempe le bout de l'orteil et tout revient! J'avais tellement hâte de revenir sur scène, car c'est ce qui me définit comme personne. Je ne me tanne pas, donne-moi des shows, encore et encore, tu peux m'en donner 300 et je vais faire les 300! Je suis heureuse et plus que jamais je me sens à ma place. Je ne suis plus arrêtable!»

Agrandir Marie-Mai a répété les chorégraphies avec ses huit danseurs au Studio Bizz. PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE