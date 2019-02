Maroon 5 au Super Bowl: Maroon 281

Et puis, Maroon 5? Ce n'est certainement pas un spectacle dont on se souviendra. Ça faisait même longtemps que le spectacle de la mi-temps du Super Bowl n'avait pas été aussi mauvais.

C'était finalement très bon, si nous le comparons à celui de cette année! Et même si Maroon 5 étant loin de susciter l'engouement chez les fans du spectacle de la mi-temps, reste que le groupe a beaucoup de succès à la radio et qu'il aurait pu nous surprendre.

Pas si surprenant, le leader du groupe, Adam Levine, n'était pas en voix. Par contre, plus étonnant, il a décidé d'enlever des morceaux de vêtements au fur et à mesure du spectacle.

D'un manteau long et chic, il est passé en camisole, pour finir torse nu. Cerise sur le gâteau, il nous a offert une danse lascive en chantant Moves Like Jagger. Assez décevant comme décision artistique.

Avant d'en arriver à exhiber les nombreux tatouages autour de son nombril, il a quand même offert un des plus beaux tableaux de la soirée grâce à son succès She Will Be Loved, où il a rejoint des spectateurs au parterre, qui tenaient entre leurs mains des lanternes chinoises.

Des centaines d'autres se sont envolées dans le ciel d'Atlanta.

