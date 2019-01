 Corey Hart entrera au Temple de la renommée de la musique 

L'auteur-compositeur-interprète, notamment des succès Sunglasses at Night et Never Surrender, doit y faire son entrée au mois de mars, au prochain gala des prix Juno. Il se produira sur scène à cette occasion.

Il se joindra alors à des géants de la musique comme Leonard Cohen, Joni Mitchell, Oscar Peterson, Neil Young, RUSH et The Tragically Hip.

L'artiste canadien, né à Montréal, a vendu plus de 16 millions d'albums dans le monde.

Avec sa gueule de jeune premier, il a incarné un rebelle pour bien des jeunes ici et d'ailleurs et a connu un grand succès avec son deuxième album intitulé Boy in the Box, qui a été vendu à plus d'un million de copies, uniquement au Canada.

L'artiste qui a maintenant 56 ans a remporté plusieurs trophées de l'ADISQ et des prix Juno.

Dans un communiqué diffusé par l'Académie mercredi, Corey Hart s'est dit «vraiment touché» par cette invitation à se joindre au Temple de la renommée de la musique canadienne.

«C'est un honneur incroyable d'être reconnu en même temps de beaucoup d'autres musiciens canadiens talentueux et respectés. Il est plus que symbolique de recevoir cette reconnaissance alors que je sors mon nouvel album studio et que je me prépare à lancer ma première tournée canadienne en plus de 20 ans - c'est une période passionnante pour moi.»

En 1999, il avait mis sa carrière sur scène en veilleuse, mais était demeuré actif dans les domaines de la composition et de la réalisation pour le compte d'autres artistes: il a notamment composé des chansons pour Céline Dion.

Sa carrière fut lancée lorsqu'en 1981, à l'âge de 18 ans, il a fait parvenir des enregistrements de ses propres chansons au Forum de Montréal à l'intention de Billy Joel et des membres de sa formation. Ce qui a mis sa carrière sur les rails: le saxophoniste de la formation lui lance un coup de fil, et dès l'été suivant, Corey Hart accompagne les membres du Billy Joel Band sur scène, pour ensuite rapidement évoluer vers une carrière solo et écrire ses propres chansons.

Sunglasses at Night a remporté le tout premier prix Juno pour la meilleure vidéo en 1984. Il a aussi gagné cette année-là le Félix du meilleur album de l'année pour First Offense.

L'année suivante, sa chanson Never Surrender, qui a dominé le Top 10 pendant neuf semaines au Canada, a remporté le prix de la «chanson de l'année» lors de la cérémonie des prix Juno. Toujours en 1985, au gala de l'ADISQ, il a remporté trois Félix: «interprète masculin de l'année», «microsillon de l'année: auteur-compositeur de l'année» pour Boy in the Box et pour «Artiste québécois s'étant le plus illustré hors Québec dans le marché anglophone».

Le 31 mai prochain, Corey Hart entamera une nouvelle tournée pancanadienne appelée Never Surrender.

Le Temple de la renommée de la musique canadienne a été créé par CARAS en 1978 pour honorer les artistes ayant contribué de façon exceptionnelle au rayonnement international de la musique canadienne.