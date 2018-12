 Décès de Pete Shelley, chanteur du groupe Buzzcocks 

Le groupe Buzzcocks, formé à Manchester en 1976, avait révolutionné la scène anglaise au milieu des années 1970, aux côtés des Sex Pistols ou de The Clash, avec des titres tels que Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) en 1978, Orgasm Addict et What Do I Get. Ils ont contribué à la New Wave, alliant l'énergie du punk à des lignes plus mélodiques.

«C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Pete» jeudi, a indiqué le groupe sur Facebook. «La musique de Pete a inspiré des générations de musiciens et sa carrière s'est étalée sur 50 ans, avec son groupe et en solo. Il était estimé de ses fans et de l'industrie musicale», ont-ils ajouté.

Shelley a succombé à une crise cardiaque à son domicile en Estonie, où il vivait avec sa femme.

Le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea, a rendu hommage à Shelley en soulignant que Why Can't I Touch It était «une de mes chansons rock préférée de tous les temps. Absolument incroyable».

Shelley est né à Leigh, dans le nord-ouest de l'Angleterre, en 1955 et avait formé le groupe après avoir rencontré le chanteur et auteur Howard Devoto à l'université en 1975.