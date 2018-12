Disques classiques de Noël

Josée Lapointe

Comme à chaque année au début de décembre, de nouveaux disques de Noël nous arrivent pour nous préparer au temps des Fêtes. En voici une petite sélection.

Noël virtuose C'est le troisième album de Noël des Lost Fingers en trois ans. Encore une fois, le quatuor de jazz de Québec s'est associé au réalisateur et multi-instrumentiste John Jorgenson pour ce disque totalement instrumental. On sort ainsi des simples versions manouches pour embrasser quelque chose de beaucoup plus électrique et enrobé, et où les influences musicales sont nombreuses. Dans leur choix de chansons, les musiciens se promènent du plus classique (Sleigh Ride) au plus léger (Jingle Bell Rock) à du vraiment surprenant (New Years Day) avec virtuosité. Un disque d'ambiance érudit et brillant. John Jorgenson/The Lost Fingers, Worldwide Christmas

Légèreté d'hiver Très charmant album que ce Django Belles de Christine Tassan, qui interprète avec son groupe de musiciennes Les Imposteures des chansons d'hiver et de Noël façon jazz manouche. C'est joli, c'est léger, c'est élégant, c'est amusant, le choix des pièces est original - Fleurs de grésil de Sylvain Lelièvre, Tout le monde a la grippe de La Bolduc - et les medleys sont surprenants - Joseph Joseph de Nino Ferrer se retrouve lié à Il est né le divin enfant. Bref, ce mélange brillant de versions instrumentales et chantées ne pourra que vous réjouir. Christine Tassan et Les Imposteures seront en spectacle au Dièze Onze, les 6 et 7 décembre. Christine Tassan et les Imposteures, Django Belles

Noël country La star country canadienne Jess Moskaluke, lauréate du Juno de l'album country en 2017, lance son premier disque de Noël. Elle a choisi des chansons qui ont bercé son enfance et s'est fait le plaisir de plusieurs collaborations - Cassadee Pope et The Lovelocks, entre autres. Jess Moskaluke a du coffre et propose ici un album tout en puissance (Winter Wonderland) et joyeux (Santa Baby), avec certaines reprises vraiment sympas (With Bells On de Dolly Parton et Kenny Rogers) et des chants sacrés (Oh Holy Night). Pas subtil, mais efficace. Jess Moskaluke, A Small Town Christmas

Fêter avec Guylaine La vedette québécoise Guylaine Tanguay nous convie à un grand party avec ce nouvel album de Noël. Elle propose une réinterprétation country et sympathique d'une foule de classiques populaires - la seule incursion religieuse ici est une reprise de O Come, All Ye Faithful. De Feliz Navidad à Jingle Bell Rock en passant par la jolie Valse de Noël, Blue Christmas et une version bilingue de Santa Claus Is Coming to Town, la chanteuse à la voix puissante nous embarque dans son traîneau pour cet album plein d'entrain qui devrait faire danser la parenté. Guylaine Tanguay, Que les fêtes commencent!

Blues de Noël C'est la première fois qu'Eric Clapton s'essaie au disque de Noël, et il était temps. Avec sa voix chaude et caressante, il chante avec un mélange d'âme et d'intelligence des chansons de Noël moins connues tirées du répertoire blues et country (Christmas Tears), des classiques (Silent Night) et même une composition originale, For Love on Christmas Day. Alors que la guitare du maître, reconnaissable entre toutes, prend l'espace qui lui revient, le blues règne dans ce disque loin d'être triste, qui se perd dans quelques expérimentations mais qui ne manque certainement pas de charme. Eric Clapton, Happy Xmas

