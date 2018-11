 Robert Charlebois prépare un grand concert pour l'an prochain 

« C'est un show tourné vers le futur, car il y aura aussi des nouvelles chansons, nous a dit un Charlebois en pleine forme à la fin de la conférence de presse qui avait lieu jeudi avant-midi. Mais c'est certain qu'il y aura des pièces incontournables de mon répertoire. Les gens m'ont fait le plaisir de les adopter, je leur dois bien ça. »

Mais ce n'est pas tant de ses chansons que Robert Charlebois avait envie de parler que du concept de ce spectacle, qui sera présenté trois soirs en juin à la salle Wilfrid-Pelletier, mais aussi à Québec, Sherbrooke, Ottawa et en France.

« Je suis Montréalais et je trouvais stupide de ne pas m'associer à tout ce talent visuel de chez nous », dit Robert Charlebois. Deux compagnies montréalaises de haut niveau ont été associées à ce projet, qui veut rivaliser avec les plus grandes productions internationales : 4U2C - une entité du Cirque du Soleil - pour le dispositif scénique (Kanye West), et Champagne Club Sandwich pour l'environnement vidéo et le contenu graphique (Jain).

« On a retenu 14 heures d'archives sur les milliers disponibles, raconte Gabriel Poirier-Galarneau, de Champagne Club Sandwich. Ce qui est beau, je le rencontre pour la première fois et je constate que Robert n'a jamais perdu son sourire. »

L'écran pour les projections, lui, sera « grand comme deux maisons », disent les créateurs. « Ce sera un écran de 50 pieds de large », précise le patron de La Tribu, Claude Larrivée, qui produit les disques et les spectacles de Robert Charlebois, et qui gère sa carrière.

Sur le dispositif scénique, on reste vague cependant. « En fait, c'est comme si on faisait rentrer un show d'aréna dans une salle de spectacle », dit Frédéric Caron, de 4U2C. Combien tout cela coûtera-t-il ? « On ne parle de chiffres, ça tue la poésie », répond Claude Larrivée.

« On veut gâter le public d'ici, ajoute le producteur. Surtout qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Robert, avec ce répertoire-là, et qui est une bête scène. Le but est de livrer un show de niveau international, avec deux compagnies qui travaillent d'habitude à l'extérieur du Québec, mais qui seront pour une fois à la maison. »

« En même temps, on ne veut pas faire un show de boucane, précise Robert Charlebois. D'autres l'ont fait, vous l'avez vu souvent. Vous avez vu Rammstein. On leur laisse ça. »

Robert en CharleboisScope sera présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts du 6 au 8 juin 2019