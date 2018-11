 Les Rolling Stones en tournée aux États-Unis au printemps 

Associated Press New York

Le groupe a annoncé lundi qu'il ajoutait 13 dates à sa tournée No Filter au printemps 2019, qui s'arrêtera en Floride, au Texas, en Arizona, en Californie, dans l'État de Washington, au Colorado, en Pennsylvanie, au Massachusetts, au New Jersey, dans l'Illinois et dans la capitale, Washington. La tournée américaine commencera le 20 avril à Miami.

Ces dernières années, le groupe légendaire a principalement joué en Europe. Dans un communiqué, le chanteur Mick Jagger a déclaré : « C'est électrisant lorsque nous jouons dans des stades aux États-Unis. »

Les billets seront mis en vente à compter du 30 novembre.

Le groupe est revenu à ses racines de blues en 2016 avec la sortie de Blue & Lonesome, qui a valu aux Rolling Stones un prix Grammy pour le meilleur album de blues traditionnel.