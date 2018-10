Les 40 ans de l'ADISQ: souvenirs de révélations

Loud

L'ancien membre du groupe hip-hop Loud Lary Ajust mène maintenant une carrière solo, et a lancé il y a un an le disque Une année record.

Ton moment fort?

Une fois en revenant de France, on était pris dans le trafic et on écoutait Le 6 à 6 à CKOI. On entend la position trois, ensuite la deux, puis on entend annoncer: «et voici le futur hit de l'été»... et c'était ma chanson Toutes les femmes savent danser. C'est un bon feeling! Sinon, les voyages en France ont aussi été des gros moments, les trois fois qu'on est allés. C'était une grosse aventure.

Tes souvenirs de galas de l'ADISQ?

Je le regardais quand j'étais petit. Un de mes souvenirs, c'est quand Guy A. Lepage a lancé le Félix de Richard Desjardins. Je me souviens aussi, il y a une quinzaine d'années, quand le rappeur 2Faces du groupe 83 a pris l'ADISQ d'assaut avec une équipe de MusiquePlus pour plaider la cause du hip-hop québécois.