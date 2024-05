Image tirée de L’âme et l’art de Dune – Deuxième partie

Image tirée de L’âme et l’art de Dune – Deuxième partie

Image tirée de L’âme et l’art de Dune – Deuxième partie

L’arrivée sur les plateformes de visionnement en continu, telle Crave, de Dune : Part Two, de Denis Villeneuve, coïncide avec la sortie récente du livre L’âme et l’art de Dune – Deuxième partie (chez l’éditeur Hachette Canada), version française de l’ouvrage paru il y a quelques mois.

Écrit par Tanya Lapointe, productrice du film et conjointe du cinéaste québécois, et Stefanie Broos, le magnifique document est agrémenté de nombreuses photos de plateau et de dessins préliminaires.

Il regorge d’informations sur le tournage, l’élaboration de tous les aspects du long métrage et la mythologie de l’univers créé par Frank Herbert. Son fils Brian, et Kevin J. Anderson, qui ont poursuivi l’œuvre en publiant divers romans, contribuent au beau livre.

L’avant-propos est signé Denis Villeneuve. Un livre similaire sur le premier volet du film avait également été publié.