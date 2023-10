Entrevue pour La symphonie des monstres Résister à la barbarie orchestrée

Le nouveau roman de l’auteur francophone contemporain le plus lu au monde, qui nous a accordé une entrevue, joue sur un clair-obscur de longue haleine, plaçant l’action au cœur de l’Ukraine. Là, une petite famille est happée par un système effroyable mis en place par l’envahisseur russe ; et ses membres remueront ciel et terre pour extirper le jeune Valentyn de cette sombre machination et le ramener vers la lumière.