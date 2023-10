Parmi les livres pour enfants parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : leçon de courage

« Est-ce qu’on peut être pirate si on a peur de l’eau ? », ose demander un petit garçon aux gaillards rencontrés à bord du Dragon noir. La surprenante réponse du capitaine entraînera tout l’équipage jusqu’à la piscine municipale où bouées, brassards et flotteurs remplaceront les épées. Un album rigolo qui montre que même les plus forts ont parfois peur.

À l’eau, les pirates ! Texte de Didier Lévy, illustrations de Caroline Hüe Éditions La courte échelle Dès 4 ans

Album pour enfants du primaire : le meilleur endroit sur Terre

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le village dans la mer. Texte et illustrations de Félix Girard.

Découragé de voir son village insulaire inondé à répétition, Philibert décide de déménager. Pas question toutefois de laisser détruire par les intempéries la demeure qu’ont construite ses grands-parents. La solution ? Demander au géant habitant l’île voisine de transporter sa maison jusqu’au continent. Philibert trouvera-t-il le meilleur endroit où vivre sur Terre ? Et si le lieu n’avait pas vraiment d’importance ? Un album touchant et joliment illustré qui parle de valeurs familiales et d’environnement.

Le village dans la mer Texte et illustrations Félix Girard Éditions de l’Isatis Dès 4 ans

Roman pour enfants du primaire : sagesse africaine

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Aventures et sagesse du village de Zamboki. Texte de Boucar Diouf, illustrations de François Thisdale.

Joueur de soccer étoile, Lameki est accueilli en héros à Zamboki, son village natal. Avant de devenir une vedette mondiale du ballon rond, le « grand Lameki » a cependant été petit. Si petit qu’on se moquait de lui. « Être le plus grand ne veut pas nécessairement dire être le plus fort », lui explique, un jour, sa grand-mère. Empreint de sagesse, ce nouveau roman jeunesse de Boucar Diouf raconte trois histoires dépaysantes qui font réfléchir.

Aventures et sagesses du village de Zamboki Texte de Boucar Diouf, illustrations de François Thisdale Éditions La Presse Dès 9 ans

Pour les adolescents : quête identitaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Envole-toi, Mikun, de Moira-Uashteskun Bacon

Au séminaire, Mikun se fait appeler Mika, question de dissimuler ses origines. Seule autochtone à fréquenter l’établissement depuis le départ au cégep de sa sœur aînée et le renvoi de sa benjamine, l’adolescente se sent isolée, et surtout, si différente de ses camarades. Elle a pourtant « le désir d’être comme tout le monde ». Doit-elle nier ses origines ou plutôt les embrasser ? Une quête identitaire (et amoureuse) qui transporte le lecteur dans une communauté innue du Nord.

Envole-toi, Mikun Moira-Uashteskun Bacon Éditions Hannenorak Dès 12 ans

Bande dessinée : à la recherche des bas perdus

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le tiroir des bas tout seuls. Texte et illustrations d’Orbie.

Après avoir découvert que leur père conserve dans un tiroir les « bas tout seuls » récoltés au fil des brassées, Madeleine et Louis se donnent une mission : trouver où disparaissent les chaussettes égarées. Est-ce un lutin qui amasse les plus belles pour sa collection ? Un monstre vivant dans la sécheuse qui les avale ? On raffole des hypothèses loufoques des deux « super enquêteurs », de leurs amis et de leurs enseignants. Après tout, qui ne s’est pas déjà demandé pourquoi il reste toujours des chaussettes esseulées dans le panier de linge propre ?

Le tiroir des bas tout seuls Texte et illustrations d’Orbie Éditions Les 400 coups Dès 5 ans

Documentaire : écrans, drogue et vapotage

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de C’est quoi être accro ? – La dépendance expliquée aux ados. Texte de Marine Corniou, illustrations de Cathy Karsenty.

Comment développe-t-on une dépendance ? Quelles peuvent en être les conséquences ? De la drogue au vapotage en passant par les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la nourriture, la journaliste scientifique Marine Corniou explique dans de courts textes pourquoi ces éléments peuvent créer une dépendance et quels sont les risques qui y sont associés. Conseils et ressources complètent cet ouvrage à offrir aux adolescents et préadolescents de son entourage.