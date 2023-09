Essais et biographies continueront cet automne à nous changer les idées, au propre comme au figuré.

Les engagements ordinaires, Mélikah Abdelmoumen

« Il s’agit de refuser, ensemble, cette idée supposément raisonnable et pragmatique selon laquelle améliorer notre monde est absolument impossible. De refuser de croire que ce qui est est immuable », écrit Mélikah Abdelmoumen dans Les engagements ordinaires. Comme le savent ceux et celles qui ont lu son bouleversant récit Douze ans en France (2008), dans lequel il était notamment question de l’aide qu’elle a longtemps offerte à des familles roms de Lyon, l’autrice de Baldwin, Styron et moi n’est pas du genre à se laisser arrêter par le prétendu pragmatisme des aquoibonistes. Elle rend hommage dans ce bref, mais riche essai aux femmes de sa lignée, ces anonymes dont l’engagement est généralement qualifié d’ordinaire, même s’il n’y a jamais rien d’ordinaire dans ce désir de rendre plus douce la vie de son prochain.

5 octobre

Les engagements ordinaires Mélikah Abdelmoumen Atelier 10 89 pages

Godin, Jonathan Livernois

Malgré « toutes les raisons du monde qu’il aurait/ de s’arrêter/ de renoncer », comme il l’écrivait dans son « Tango de Montréal », Gérald Godin n’a jamais cessé de se battre pour qu’advienne un monde dégagé du poids de l’injustice. Personnage ubiquitaire des univers culturel et politique québécois, le député-poète trouve enfin en Jonathan Livernois un biographe assez courageux pour se mesurer au gigantesque chantier qu’a assurément représenté la mise en récit d’une vie qui, même si elle s’est interrompue trop tôt (55 ans), semble en avoir contenu plusieurs. Pour accomplir cette tâche colossale, le professeur de l’Université Laval s’est entretenu avec les proches de l’homme, en plus d’avoir pu puiser dans ses archives familiales et autres documents inédits.

5 octobre

Godin Jonathan Livernois Lux 544 pages

Libérer les villes, Maxime Pedneaud-Jobin

« Les municipalités pourraient devenir des moteurs pour des changements en profondeur dans des domaines aussi importants que la crise climatique, l’accès à la culture, l’intégration des immigrants et le bien-être des familles », croit fermement Maxime Pedneaud-Jobin. Le problème, selon l’ancien maire de Gatineau et collaborateur à La Presse ? Les villes du Québec sont soumises à un cadre légal et fiscal digne d’une camisole de force, imposant de trop nombreuses contraintes sur leur champ de compétences. Un essai « percutant », prévient-on, animé par l’espoir d’une réforme qui permettrait aux gouvernements municipaux de parler d’égal à égal avec leurs homologues provincial et fédéral.

11 octobre

Libérer les villes Maxime Pedneaud-Jobin XYZ 136 pages

Hors jeu, Florence-Agathe Dubé-Moreau

En 2014, le partenaire de vie de Florence-Agathe Dubé-Moreau, un certain Laurent Duvernay-Tardif, était repêché par les Chiefs de Kansas City. Ce que la commissaire indépendante en art contemporain découvrira, en accédant aux coulisses de ce singulier microsome, changera profondément son « regard sur l’impact du sport dans la lutte pour l’égalité des genres ». Dans cette « chronique culturelle et féministe sur l’industrie du sport professionnel », l’intellectuelle engagée met à mal les mythes qui collent aux femmes évoluant dans un milieu où, bien qu’elles soient de moins en moins réduites au strict rôle de spectatrices pâmées ou de meneuses de claque, de nombreux stéréotypes ont encore la vie dure.

24 octobre

Hors jeu Florence-Agathe Dubé-Moreau Éditions du remue-ménage 244 pages

L’entaille et la durée, Nicole Brossard

Tentaculaire, perspicace, irréductible ; l’œuvre de Nicole Brossard compte parmi les plus importantes de la littérature québécoise, préfigurant une hybridité formelle qui fait plus que jamais florès chez les autrices de la génération Y et Z. Bien que ses livres correspondent rarement à un seul genre littéraire – l’essai étant toujours un peu poème, le roman un peu essai, et ainsi de suite –, c’est Nicole Brossard l’essayiste que célèbre cette « somme à la fois savante et réjouissante », regroupant des textes parus à différentes enseignes au cours des 50 dernières années. Traduction, lesbianisme, féminisme, arts visuels et cinéma ; cette anthologie élaborée par Chloé Savoie-Bernard et Karim Larose arrive à point pour souligner le 80e anniversaire (27 novembre) d’une architecte de la vie intellectuelle contemporaine.

31 octobre

L’entaille et la durée Nicole Brossard Boréal 360 pages

Donato : bleu sur le vif, Stanley Péan

Quelle est la différence entre un bon musicien et un très bon musicien ? avons-nous demandé au jazzman Michel Donato en juillet 2022, alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 80 ans. « C’est comme le sport », avait-il répondu. « Il y a les joueurs de hockey et il y a Maurice Richard. Un très bon musicien, tout ce qu’il fait a l’air facile. Quand Lemieux déjoue trois gars, t’as l’impression que toi aussi, tu pourrais le faire. » Le Maurice Richard de la contrebasse, qui a partagé la scène avec Bill Evans, Dizzy Gillespie et Oscar Peterson, en plus d’accompagner en studio Ginette Reno et Félix Leclerc, s’est raconté pendant plusieurs années à l’écrivain, animateur et jazzophile Stanley Péan, qui signe cette biographie que l’on dit digne d’un véritable roman.

15 novembre