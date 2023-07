The Woman in Me sortira en librairie le 24 octobre prochain, a confirmé mardi la maison d’édition américaine Simon & Schuster.

À ne pas confondre avec l’album du même nom, The Woman in Me, de Shania Twain, sorti en 1995…

Sur la couverture du livre, on peut voir la vedette pop âgée de 41 ans de profil, avec une paire de pantalons argentée, les mains posées sur ses seins nus. The Woman in Me est décrit par l’éditeur comme « une histoire touchante de bravoure, qui aborde les thèmes de la liberté, de la notoriété, de la maternité, de la survie, de la foi et de l’espoir ».

Britney Spears, qui a fait l’objet de plusieurs documentaires, dont Framing Britney Spears, produit par The New York Times, abordera dans le détail la délicate question de sa tutelle, par son père James Spears, levée en 2021 après 13 ans.

Elle reviendra notamment sur son témoignage lors de sa comparution en juin 2021, véritable cri du cœur qui a pavé la voie au recouvrement de sa liberté.

Au mois d’avril dernier, la chanteuse avait avisé ses fans sur son compte Instagram qu’elle était en train d’écrire un livre, et que l’expérience s’avérait être à la fois « réparatrice et thérapeutique ». Selon le magazine People, Simon & Schuster aurait offert une somme de 15 millions à la star américaine en échange de ses confidences.