(Paris) L’étranger d’Albert Camus est devenu un classique par son caractère épuré, et son adaptation en manga publiée mercredi le souligne encore.

Hugues HONORÉ Agence France-Presse

La bande dessinée est l’œuvre d’un jeune auteur japonais, né en 1989, Ryota Kurumado, assez fan de l’écrivain prix Nobel de littérature pour avoir déjà adapté un autre de ses romans, La peste (quatre tomes en japonais, 2020-2021, et en français, 2021-2022).

L’étranger paraît en un seul tome de 300 pages, d’abord en français, aux éditions Michel Lafon.

Racontant le meurtre commis, juste après la mort de sa mère, par Meursault, jeune employé de bureau algérois d’apparence terne, le roman est contraint par la narration de ce protagoniste avare en sentiments, qui lisse tout ce qui lui arrive.

C’est ce nihilisme que reprochent certains critiques au roman lors de sa publication en mai 1942. Camus l’a écrit dans l’ambiance, qu’il trouve sinistre, du Paris de la « drôle de guerre », entre mars et mai 1940.

Gros plans

Dans le paysage éditorial et intellectuel encore moins réjouissant de l’Occupation, le livre aura du succès auprès d’intellectuels qui compteront après guerre : Jean-Paul Sartre, Maurice Blanchot, Roland Barthes.

Le manga est différent, accumulant les gros plans sur les visages, et restituant la violence de l’homicide.

Ces versions nippones de La peste et L’étranger sont passées sous la loupe d’ayants droit attentifs à l’héritage de l’écrivain français, mort en 1960 à l’âge de 46 ans. En l’occurrence sa fille Catherine Camus, assistée de sa petite-fille Élisabeth Maisondieu-Camus.

« On a reçu des extraits du dessin de La peste. Et on a beaucoup aimé : on a trouvé le trait extraordinaire, et les adaptations très cohérentes », dit cette dernière.

« C’est assez difficile d’adapter Camus en manga, de dessiner des romans philosophiques. Ce que le manga a apporté, ce sont des visages très expressifs, pour donner à voir tous les états traversés par Meursault, et le fait de désacraliser le chef-d’œuvre, pour s’arrêter sur certaines scènes, ajouter du rythme », ajoute l’éditrice Elsa Lafon.

En plus de Gallimard, la maison qui publie l’œuvre du philosophe et écrivain, les Camus travaillent avec les éditions Michel Lafon depuis un album biographique de 2009, Albert Camus, solitaire et solidaire.

Best-seller permanent

L’étranger, avec ses moins de 200 pages en livre de poche (éditions Folio), est un best-seller permanent. Il est par exemple le sixième livre le plus vendu en France entre 2005 et 2020, avec près de 120 000 exemplaires par an.

Le roman avait déjà été adapté en bande dessinée par Jacques Ferrandez, chez Gallimard BD, dans des décors très fidèlement restitués par un auteur spécialiste de l’Algérie. Alors que ceux de Ryota Kurumado, à qui les bords de Méditerranée ne sont pas familiers, sont simplifiés à l’extrême.

Qu’un Japonais se soit emparé de ce classique français montre qu’« on n’a pas beaucoup à faire pour que l’œuvre vive : Camus vit par lui-même de par le monde », explique sa petite-fille.

« Nous sommes de plus en plus sollicitées. Le faire vivre consiste à examiner la possibilité d’adaptations : ce manga, mais je pense aussi à des pièces de théâtre, des œuvres audiovisuelles… On essaie d’être ouvertes, en laissant leur voix à d’autres auteurs », détaille-t-elle.

Illustration avec le mangaka : il ne commence pas avec le célèbre « Aujourd’hui, maman est morte », mais par une scène du procès, suivie d’un flashback.

Une adaptation en série de La peste est en cours de tournage, pour diffusion sur France 2 en 2024.

En librairie, les derniers ouvrages qui restent à publier de Camus seront des correspondances. Celle avec l’actrice Maria Casarès, en 2017, avait été un immense succès.