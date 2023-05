Michel Jean et Dorothy Williams récipiendaires des prix Bibliothèque et Archives Canada

L’auteur innu Michel Jean et l’historienne québécoise afrodescendante Dorothy Williams sont parmi les cinq lauréats de 2023 des prix Bibliothèque et Archives Canada, remis annuellement à des Canadiens qui ont contribué à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique du pays.