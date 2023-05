C’est un premier roman surprenant qui se dévoile ici sous la plume d’une autrice britannique qui a d’abord travaillé dans la City, le secteur bancaire de Londres – tout comme la narratrice.

Dans ce milieu presque exclusivement composé d’hommes blancs, la jeune femme noire est une cible facile. On lui reproche d’avoir obtenu sa promotion en raison des récents impératifs de diversité. On remet en question son identité britannique – identité qu’elle ne peut revendiquer, selon elle, que de façon « composite » ou entre parenthèses. Mais cette avenue est la seule façon viable pour elle de gravir les échelons sociaux, aussi continue-t-elle d’endurer ces journées où elle passe souvent son heure de pause à pleurer aux toilettes en attendant de trouver la force de retourner à son poste.

Son ascension, cependant, se poursuit malgré elle, d’autant plus que son petit ami blanc, issu d’une famille fortunée, l’invite à la maison de campagne de ses parents, où est convié tout le gratin londonien. Or, elle est tout à fait consciente que ceux-ci la tolèrent à titre de compagne de leur fils en « bons parents progressistes ». « Je suis le genre de diversité qu’il faut », se dit la narratrice, qui conçoit sa vie comme une gigantesque mise en scène – l’assemblage du titre –, une mascarade qu’elle n’arrive plus à tolérer. Mue par l’envie d’agir sur une impulsion, elle sait qu’elle doit travailler doublement fort pour arriver et qu’un rien pourrait lui faire perdre tout ce qu’elle a mis tant d’efforts à construire.

Ce qui fait la force de ce petit roman coup-de-poing, ce sont ses mots, aussi tranchants qu’une lame fraîchement aiguisée, qui se délient pour exprimer la profonde blessure de ne pas appartenir. « Assimilez-vous, assimilez-vous… Dissolvez-vous dans le melting-pot. Puis coulez-vous dans le moule. Pliez vos os jusqu’à ce qu’ils craquent, se fendent, jusqu’à ce que ça rentre », écrit-elle. Avec un tel début dans l’écriture, voilà assurément une nouvelle plume à suivre avec grand intérêt.