L’auteur et journaliste Michel Jean est l’un des récipiendaires des prix Bibliothèque et Archives Canada 2023.

Michel Jean et Dorothy Williams récipiendaires des prix Bibliothèque et Archives Canada

L’auteur innu Michel Jean et l’historienne québécoise afrodescendante Dorothy Williams sont parmi les cinq lauréats de 2023 des prix Bibliothèque et Archives Canada, remis annuellement à des Canadiens qui ont contribué à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique du pays.

Originaire de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, Michel Jean est auteur, chef d’antenne, animateur et journaliste d’enquête. Ses ouvrages les plus connus parlent de ses origines innues et de l’expérience des peuples autochtones au Canada. Son roman Kukum, publié en 2019, raconte l’histoire de sa communauté à travers les yeux de son aïeule ; il a remporté le prix littéraire France-Québec et récolté une nomination pour le prix littéraire Jacques-Lacarrière en 2020. Son plus récent ouvrage, Tiohtiá : ke, traite de l’itinérance autochtone à Montréal alors que Wapke est le premier recueil de nouvelles d’anticipation autochtone publié au Québec. En 2022, Michel Jean a été fait Compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.

Dorothy Williams a quant à elle grandi dans la communauté noire de la Petite-Bourgogne, à Montréal, avant de se consacrer à l’histoire des Canadiens noirs. Son premier ouvrage, intitulé Les Noirs à Montréal, 1628-1986 : Essai de démographie urbaine, a été écrit en 1989 à la demande de la Commission québécoise sur les droits de la personne, qui s’intéressait alors au racisme dans le marché du logement locatif montréalais. Elle a depuis multiplié les ouvrages et enseignements qui visent à déconstruire les mythes et les idées reçues concernant l’histoire des Noirs à Montréal. Elle a été la première Canadienne à décrocher la prestigieuse bourse E. -J. -Josey de l’American Library Association, en plus de recevoir en 2002 le Prix québécois de la citoyenneté. L’an dernier, l’Afromusée – premier musée québécois dédié aux Noirs – lui a consacré son exposition inaugurale pour la remercier d’avoir fait connaître au monde l’histoire des Noirs au Québec.

Les autres lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada cette année sont la romancière albertaine d’origine indienne Anita Rau Badami, l’artiste numérique ottavien Eric Chan, mieux connu sous le eepmon, ainsi que le dramaturge, acteur et metteur en scène Kevin Loring, membre de la première nation Nlaka’pamux, dont les terres se trouvent entre Vancouver et Kamloops, en Colombie-Britannique.